Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) liderlerinin ölümüyle, yeni lider arayışına giriyor. Ancak bu yeni arayış, kartel usülü olacak gibi duruyor.

Milenio kartelindeki iç savaşla kopup kendi karteline dönüşen ve Sinaloa kartelindeki iç hesaplaşmalarla güç kazanıp en tehlikeli kartel haline gelen CJNG, şimdi kendi iç hesaplaşmasını yaşamak üzere.

Liderin öz oğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu hapis cezası çektiği için üvey oğlu "El 03" lakaplı Juan Carlos Valencia González ve örgütün infazcısı "El Yogurt" lakaplı Abraham Jesús Ambriz Cano arasında bir savaş ufukta görünüyor. Ancak li

Sinaloa Karteli'ne karşı savaşan CJGN, şimdi bir de kendi iç savaşıyla çalkalanacak. Liderliğe aday olabilecek diğer iki isim olan "El Jardinero" ve "El Sapo" da sessizce güçlerini hazırlıyor.

BAŞ ROLDE ONLAR VAR

Valencia González'in annesi Rosalinda González Valencia yakalanmadan önce grubun para aklama kanadı Cuinis içinde kritik bir rol üstlenmişti. Annesinden sonra Gonzalez, örgütün parasının anahtarlarını elinde tutuyor.

Eski Meksika Özel Kuvvetleri mensubu "El Yogurt" Ambriz Cano ise kartelin uyuşturucu rotalarını yönetiyor. Kartelin parasını kazanmasını ve gücünü büyütmesini sağlayan uyuşturucu, "El Yogurt" ve "Yoğurtlar Timi" sayesinde satıcıların ve kullanıcıların eline ulaşıyor.

El 03 daha sessiz bir tablo çizse de, El Mencho'nun varisi olarak kartelin eski militanları tarafından destekleniyor. El Yogurt ise çok daha agresif olan tavrıyla biliniyor.

2022 yılında kartele katılan 1997 doğumlu El Yogurt, bu dönem içinde onlarca infaz ve saldırı videsou paylaştı ve düşmanlarını tehdit etti.

KARTELİN ANAHTARIYSA, BU İKİ KİŞİNİN ELİNDE

Nitekim CJGN için verilen savaşta sadece bu iki isim öne çıkmıyor. Kartelin farklı operasyonel kollarını yöneten figürler örgüt hiyerarşisinde büyük bir ağırlığa sahip. Bu kişilerin kartelden koparak kendi kartellerini kurma olasılığı söz konusu.

Örgütün temel gelir kaynağı olan sentetik uyuşturucuların üretimi için Çin'den gelen öncü kimyasalların düzenlemesini ise 1988 doğumlu Gonzalo Mendoza Gaitán "El Sapo" yönetiyor.

Bazı yerel medya kaynakları "El Sapo"nun lider kadrosuna yönelik bir operasyonda öldürüldüğünü bildirdi. Yine de uzmanlar kartelin suç faaliyetlerinin kısa bir kesintinin ardından her zamanki seyrinde devam edebileceğini belirtti.

Nayarit ve Zacateca'da önemli bölgeleri kontrol eden, “El Jardinero” olarak bilinen 1980 doğumlu Audias Flores Silva ise kontrol ettiği bölgelerde yeni narko-militanlar toplamaya başladı.

Uzman, El Jardinero'nun kartelden bağımsızlık ilan etmek için hazırlanıyor olabileceğini belirtiyor. Uyuşturucu üretiminin başında olan Silva, kartelin anahtarını elinde tutuyor.

KARTEL DAĞILACAK MI?

Kartelin dağılmasına henüz kesin gözüyle bakılmıyor, ancak uzmanlar büyük kartellerin liderlerinin öldürülmesinden sonra iç çatışmaların yaşanmasına kesin gözüyle bakıyor.

Bu çatışmalar ise sokak arasındaki çatışmalardan, tropik ormanlarda aylar süren uzun meydan muharabelerine kadar büyüyebiliyor.

Bu durum, CJGN için çok daha olası. Zira El Mencho'nun bizzat kurduğu narko-militan güçleri profesyonel bir orduyu aratmıyor. Üniforma giyen, uzun namlulu tüfekler ve zırhlar kuşanan kartel üyeleri zırhlı araçlar ve helikopterlerle savaşıyor.

Son 3 yılda da İHA kullanımı da kartel ordusunun organizasyonuna alındı. Kartel arası savaşlarda kamikaze İHA'lar ve "bekleyen bombalar" kullanılırken narko-militan tugaylar elektronik harp silahları taşıyor.

İç savaşın davulları uzaktan duyulurken, herkesin merak ettiği ise daha önce bu savaşları uzaktan izleyen, ancak şimdi ABD desteğiyle El Mencho'yu öldüren Meksika hükümetinin ne yapacağı.