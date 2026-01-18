Suriye'de 24 saat içerisinde harita değişti. Suriye’nin doğusundaki Rakka ilinde ayaklanan halk ve aşiret güçleri, kent merkezini terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde geri aldı.

ATEŞKES ANLAŞMASI İMZALANDI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Suriye devlet kurumlarının Haseke, Deyrizor ve Rakka'ya girip kontrolü ele geçireceği bir entegrasyon anlaşması imzaladı.

Suriye hükümeti ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki sınır geçişlerini de devralacak.

ENTEGRASYON ANLAŞMASI AÇIKLANDI

Şara'nın duyurduğu anlaşmanın detayları da belli oldu. Antlaşmada şu maddeler yer aldı:

1. Madde:

Suriye Hükümeti güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında tüm cephelerde ve temas hatlarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi; yeniden konuşlanmanın ilk adımı olarak SDG’ye bağlı tüm askeri birliklerin Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesi.

2. Madde:

Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak tamamen ve derhal Suriye Hükümeti’ne devredilmesi. Buna tüm sivil kurum ve tesislerin devri ile Suriye devletinin ilgili bakanlıkları bünyesindeki mevcut çalışanların kalıcı kadroya alınmasını sağlayacak kararnamelerin çıkarılması dahildir.

3. Madde:

Haseke Vilayeti’ndeki tüm sivil kurumların Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi.

4. Madde:

Suriye Hükümeti’nin bölgedeki tüm sınır kapıları, petrol sahaları ve gaz sahalarının kontrolünü devralması; kaynakların Suriye devletine geri dönüşünü sağlamak üzere güvenliğin düzenli güçler tarafından sağlanması ve Kürt bölgelerinin özel durumunun dikkate alınması.

5. Madde:

SDG’ye bağlı tüm askeri ve güvenlik personelinin, gerekli güvenlik soruşturmalarından sonra bireysel esasla Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının yapıları içine entegre edilmesi; kendilerine askeri rütbe, mali haklar ve lojistik imkânların tanınması.

6. Madde:

SDG liderliğinin, eski rejim kalıntılarını kendi saflarına almaktan kaçınması ve Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan eski rejim mensubu subayların listelerini sunması.

7. Madde:

Siyasi katılımı ve yerel temsili güvence altına almak amacıyla Haseke Valisi olarak bir adayın atanmasını öngören bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin çıkarılması.

8. Madde:

Ayn el-Arab kentinden ağır askeri varlığın çekilmesi; kent sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı yerel bir polis gücünün muhafaza edilmesi.

9. Madde:

DEAŞ tutukluları ve kamplarından sorumlu idarenin ve bu tesislerin güvenliğini sağlayan güçlerin Suriye Hükümeti’ne entegre edilmesi; böylece Suriye Hükümeti’nin bu dosyalar üzerinde tam hukuki ve güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi.

10. Madde:

Ulusal ortaklığı güçlendirmek amacıyla SDG liderliği tarafından sunulan, merkezi devlet yapısı içinde üst düzey askeri, güvenlik ve sivil görevlerde yer alacak adaylar listesinin kabul edilmesi.

11. Madde:

Kürt kültürel ve dilsel haklarının tanınmasını ve kayıtsız/vatansız kişiler ile geçmişten kalan mülkiyet hakları gibi çözülmemiş hak temelli ve sivil sorunların ele alınmasını öngören 2026 tarihli 13 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin memnuniyetle karşılanması.

12. Madde:

Suriye’nin egemenliği ve bölgesel istikrarı sağlamak amacıyla, Suriye vatandaşı olmayan PKK mensupları ve liderlerinin Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılması taahhüdü.

13. Madde:

Suriye devletinin, bölgenin güvenliği ve istikrarını sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri ile koordinasyon içinde, Uluslararası Koalisyon’un aktif bir üyesi olarak DEAŞ’a karşı mücadeleyi sürdürmesi.

14. Madde:

Afrin ve Şeyh Maksud bölgelerinin sakinlerinin evlerine güvenli ve onurlu şekilde geri dönüşünü sağlamak için mutabakatlar üzerinde çalışılması.