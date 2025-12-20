Medyaya Uyuşturucu Soruşturması kapsamında tutuklanan sunucu Ela Rümeysa Cebeci, yeniden ifadesinin alınması için İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.
Tutuklu bulunan Cebeci, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın adliyede bulunduğu dakikalarda adliyeye getirildi.
SARAN ADLİ KONTROLLE SERBEST
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılan Sadettin Saran'ın ifade işleminin ardından kan ve saç örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Saran, yeniden adliyeye götürüldü.
Sadettin Saran adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı