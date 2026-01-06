Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan sunucu Ela Rumeysa Cebeci 4. kez savcıya ifade verecek.
Cebeci 17 Aralık'ta tutuklanmıştı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan sunucu Ela Rumeysa Cebeci 4. kez savcıya ifade verecek.
Cebeci 17 Aralık'ta tutuklanmıştı.
AYRINTILAR GELİYOR...
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.