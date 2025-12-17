Uyuşturucu soruşturması kapsamında örnek veren spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu testi 'pozitif' çıktı. Cebeci'nin uyuşturucuyla ilgili yaptığı canlı yayındaki sözleri gündem oldu.

Ünlülerin uyuşturucu operasyonunun konuşulduğu programda Prof. Dr. Oytun Erbaş uyuşturucunun hangi yöntemlerle tespit edildiğini açıkladı.

Erbaş, "Kan testi yapılacak, yalnız kan testinin bir sorunu var. Kan testinde yasaklı madde yani uyuşturucu madde en fazla bir gün için çıkar. İdrarda ise metabolitleri dört günde çıkar. Saç çok önemli adli merciler için. Saçta doksan gün kalıyor" dedi.

"BÜTÜN UYUŞTURUCU ÇEŞİTLERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ?"

Erbaş'ın açıklamalarına şaşıran Cebeci, "Bu bütün çeşitler için geçerli mi?" sorusunu yöneltti. Erbaş'ın saç boyatılması halinde uyuşturucu miktarının düşük çıkacağını söylemesi üzerine de Ela Rümeysa Cebeci, "Aaaa, sarışınlarda daha az çıkıyor yani" tepkisini verdi.