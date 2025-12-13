Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Gazeteci Seyhan Avşar'ın paylaşımına göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Habertürk spikerlerinden Ela Rumeysa Cebeci'nin görevine son verildi.

Avşar, Mehmet Akif Ersoy ile yakın ilişkisi olduğu öne sürülen Habertürk Görsel Yönetmeni Abdullah Çebi'nin de işten çıkarıldığını iddia etti.

Görevden almalarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

'MEHMET AKİF ERSOY' SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişi daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Mehmet Akif Ersoy, TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınmıştı.

Ersoy daha sonra çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlamak', 'çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi anlamda menfaat sağlanması' ve 'örgüt kurmak ve yönetmek' suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

SPİKERLER DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçen gün spikerler Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu hakkında “uyuşturucu operasyonu” kapsamında gözaltına alınmıştı.

Üç isim adliyedeki ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna (ATK) sevk edilmişti.