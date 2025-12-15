Ela Rumeysa Cebeci bir televizyon kanalının dikkat çeken ekran yüzü. Önce gözaltına alındı sonra serbest bırakıldı. Ekrandaki sunumu ve giyim tarzı ile dikkat çeken Cebeci'nin günlerdir tartışılan görüntüleri sonrası Gazeteci Seyhan Avşar, Cebeci'nin İmam hatip lisesi mezunu olduğunu yazdı. Avşar'ın iddiasına göre Cebeci muhafazakar bir ailede büyüdü.

Cebeci'nin İmam-Hatip lisesi mezunu olmasının ortaya çıkmasının ardından gözler iktidarın yıllardır sürdürdüğü 'Dindar Nesil' projesine çevrildi. Sayıları artan İmam-Hatip okullarına rağmen bu okullardan mezun olan gençlerin yaşam tarzı AKP'nin politikası ile örtüşüyor mu sorusu yeniden gündemde.

İMAM-HATİPLER EĞİTİMDE BAŞAT UNSUR OLDU

AK Parti döneminde özellikle İmam-Hatipler eğitimde başat unsur kabul edilirken çok sayıda lise de İmam-Hatip'e çevrildi. Bununla beraber İmam-Hatip liselerinin orta kısımları da aynı politika çerçevesinde açıldı. İmam-Hatiplerin arttığı dönemlerde mezunlarından deist sayısının artması da başka bir tartışma konusu olarak gündemde yer alıyor