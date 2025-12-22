Medyaya yönelik uyuşturucu soruşturmasında kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Habertürk Spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin itirafçı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

"İTİRAFÇI OLDU ARŞİVİNİ VERECEK"

İddiayı AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar katıldığı bir televizyon programında dile getirdi. Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler. Gidişata baktığımızda soruşturmaya yeni isimlerin eklenme ihtimali yüksek. Bunu nereden çıkartıyoruz. Her itiraf yeni gözaltıları getiriyor. Bu incelemelerde tutuklama kararlarını doğuruyor. Mesela Habertürk vesilesiyle ismini zikrettiğimiz Ela Rümeysa Cebeci itirafçı oldu. Şuanda zaten cezaevinde devam eden bir süreç var. Arşivini getirecek. Bu bilgilendirme süreci devam edecek.

"YENİ İFADELER VERECEK"

"- Muhtemelen önümüzdeki günlerde yeniden ifadesine başvurulacak. Verdiği yeni bilgiler teyit edildikten sonra tahliyesi söz konusu olabilir. Tutuksuz yargılaması devam eder. Önümüzdeki günlerde yeni ifadeler vermesi de bekleniyor. Onun için getireceği ilave bilgiler ekleniyor"

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Şamil Tayyar'ın iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Başsavcılık iddiayı yalanlarken Ela Rümeysa Cebeci'nin şu ana kadar etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için bir talebi olmadığını ifade etti.