Geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve çok sayıda oyuncu, şarkıcı ve medya dünyasından ismin gözaltına alındığı yasaklı madde operasyonlarının kapsamı genişliyor.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen peş peşe operasyonların ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen isimlerden en dikkat çekeni Habertürk ve Show TV sunucusu Ela Rumeysa Cebeci olmuştu.

Cebeci, 20 Aralık 2025 tarihinde kendi rızasıyla ek ifade vermek için savcılığa başvurdu.



AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI



Savcılık tarafından alınan ek ifadesinde Cebeci, aylık gelirini 120 bin TL olarak belirtti.

Cebeci, 2021 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile duygusal bir ilişki yaşadığını belirtirken, ilerleyen süreçte bu ilişkinin bittiğini ve Saran ile arkadaş kaldığını söyledi.