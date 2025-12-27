Uyuşturucu operasyonlarının kilit ismi, tutuklanan Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin amcası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Hamza Cebeci çıktı.

Amca Cebeci'nin 12 Kasım 1999'daki Düzce depreminde 20 kişiye mezar olan Işık Apartmanı'nın müteahhidi olduğu ve 10 ay hapse mahkum edildiği ortaya çıktı.

Sabah gazetesi 1999'da Cebeci için "Talancı müteahhit ailesini vurdu" başlığı ile manşet haber yapmıştı.

3 kat yapılması gereken yere 7 kat yapan apartmanın müteahhidi Hamza Cebeci, kendisini "Ben kat karşılığı iş yaparım. Eğer 3 kat yapacağım deseydim iş yapamazdım" sözleriyle savunmuştu.

"Tehlike doğuracak şekilde bina yaparak ölüme sebebiyet vermek" suçundan yargılanan Cebeci, depremden sadece beş yıl sonra 2004'te, AKP'den Üsküdar ilçe meclis üyesi seçildi. Kısa bir süre sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu üyeleri arasına girdi. AKP'nin kuruluşu sırasında Düzce il sorumlusu oldu. 2015'te Darülaceze başkanı oldu. 8 Mayıs 2020'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumhurbaşkanı danışmanlığına atandı.

Cebeci, halen danışmanlığı ve Darülaceze başkanlığını sürdürüyor