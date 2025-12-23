İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ekim ayında başlattığı uyuşturucu soruşturmasında aralarında Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Cebeci'nin ifadesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifadeye çağrıldı, ayrıca ikilinin arasındaki mesajlar yayınlandı. İfadesini veren Sadettin Saran yurt dışına çıkış yasağı alarak serbest bırakıldı.

Beraberlik yaşadığı erkeklere dair görüntüler ve videolar kaydettiği iddia edilen ve soruşturmanın ana isimlerinden biri haline Ela Rumeysa Cebeci her geçen dakika daha çok merak ediliyor.

Dün akşam da sosyal medyada Cebeci'nin henüz hiç estetik geçirmemiş zamanlarından kalma pozları yayıldı.

Eski halini görenin "Bambaşka bir kadın" diye yorum yaptığı Ela Rümeysa Cebeci'nin yüzünde birçok estetik müdahale olduğu tescillendi.