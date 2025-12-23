

Spikerler ve medya çalışanlarını kapsayan operasyon kapsamında uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Mehmet Akif Ersoy dosyasıyla bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkarken, Cebeci'nin Fenerbahçe Başkanı hakkında öne sürdüğü iddialar da dosyaya girdi. Bu kapsamda Sadettin Saran’ın ifadesine başvuruldu, saç ve kan örnekleri alınmıştı.

Operasyon dalgasının nereye varacağı merak konusu olurken, Cebeci'ye dair yeni bir detay daha ortaya çıktı.

KETENPERE FİLMİNDE OYNAMIŞ

Soruşturma süreci devam ederken, tutuklu bulunan Cebeci verdiği ifadelerle tartışmaların odağından yer alırken, Öte yandan, spikerin Şafak Sezer'in 'Ketenpere' filminde hayat kadını karakterini canlandırdığı ortaya çıktı.