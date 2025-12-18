Uyuşturucu testi pozitif çıkan Ela Rumeysa Cebeci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin tutuklanmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gazeteciler Şamil Tayyar ve Cem Küçük ise operasyonun genişleyerek yeni ve dikkat çeken gözaltıların olacağını öne sürdü. Tayyar, Mehmet Akif Ersoy'dan daha önemli bir ismin daha gözaltına alınabileceğini söylerken, 100'e yakın isim olduğunu öne sürdü.

100' YAKIN İSİM VAR...

Gazeteci Şamil Tayyar ise başka bir iddiayla kamuoyuna seslendi. Tayyar, 'bir isim daha var' diyerek Mehmet Akif Ersoy'dan daha önemli bir ismin daha gözaltına alınabileceğini işaret etti.

TGRT Haber’deki programda dikkat çeken ifadeler kullanan Cem Küçük, “Adli kaynaklardan aldığım bilgilere göre Şamil Tayyar'ın bahsettiği ve herkesin merak ettiği o isim bugün yarın alınacak. 2-3 tane daha büyük isime gidilecek, 100’e yakın isim var.” dedi.

TELEFONUNDAKİ MESAJLAR BULUNDU...

Cem Küçük, Ela Rumeysa Cebeci’nin telefonunda yer temin etme, uyuşturucu maddeyi temin etme, gösterme ve satın alma gibi suçları içerdiği tespit edilen mesajlar bulunduğunu söyledi.

Küçük, bunun büyük bir soruna yol açabileceğini belirterek, şu şekilde konuştu:

"Her şeyin özel hayatla alakası farklıdır, ama uyuşturucu işleri devletin ve milli güvenliğin meselesidir. Ela Rümeysa’nın telefonunda yer temin etme, uyuşturucu madde temin etme ve gösterme gibi suç unsurları bulundu. Bu, ciddi bir konu. Savcılar, bu suçlamaların üzerine gidiyor ve dolayısıyla Ela Rümeysa tutuklandı."

'ESTETİK YAPTIM TEST O YÜZDEN POZİTİF ÇIKTI'

Cem Küçük, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, Ela Rumeysa Cebeci'nin kendisine attığı mesajlarda, uyuşturucu kullanmadığını ve bunun bir komplo olduğunu öne sürdüğünü ifade etti.

Cebeci’nin saçında çıkan uyuşturucu maddelerinin ise estetik bir müdahale sonucu olduğunu söylediğini aktaran Küçük, şunları belirtti:

"Üç gündür bana mesaj atıyor. İsmail Saymaz’a da aynı şekilde mesaj atmış. Kendisi bana, 'Uyuşturucu kullanmıyorum, estetik yaptım, ondan dolayı uyuşturucu bulundu' diye yazdı. Benim telefonumda ise böyle bir şey yok, temizlik yapmadım, ben komploya uğradım gibi mesajlar attı."