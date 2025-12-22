İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması genişletilerek sürüyor.

Dosya kapsamında sanat ve medya dünyasından isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi incelemeye alındı.

Soruşturma ilerledikçe, kamuoyunda tanınan bazı isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair şüphelere ulaşıldığı ifade ediliyor.

Soruşturma kapsamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan “uyuşturucu madde satın alma, bulundurma ve kullanma”, spiker Ela Rumeysa Cebeci ise “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlamasıyla tutuklandı.

Devam eden dosyada sosyal medya fenomeni Cihan Şensözlü ile birlikte Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül ve Mehmet Güçlü “fuhuşa teşvik ve aracılık”, Eser Gökhan Küçükerol “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak”, İsmail Ahmet Akçay ise “uyuşturucu ticareti” ve “fuhuşa teşvik” suçlamalarıyla cezaevine gönderildi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmaya ilişkin konuşan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, operasyonun daha da genişleyeceğini söyledi.

Şimşek, bazı medya yöneticilerinin genç kadınları iş vaadiyle kandırarak yasaklı madde kullandırdığını, zorla eşcinsel ilişkilere yönlendirdiğini ve bu anları kayıt altına aldığını iddia etti.

"BİR KULÜP YÖNETİCİSİ İFADEYE ÇAĞRILACAK"

Şimşek ayrıca, tutuklu bir spiker ile üç büyük kulüpten birinin yöneticisi arasındaki yazışmaların tespit edildiğini belirterek, söz konusu kulüp yöneticisinin önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılacağını öne sürdü.

Şimşek, şu ifadelerini kullandı:

-Bu ağa düşenlerin maalesef ortak noktası, hepsi genç kızlarımız; iş arayan, daha iyi veya çalıştıkları kanalların daha iyi bir kanala, sonuçta ulusal çapta yayın yapan bir kanalın başındaydı bu tutuklanan şahıs.

-Ben herkesi öncelikle masum olarak değerlendirerek, bu kızlarımızı masum olarak değerlendirerek konuşmak istiyorum.

-Çünkü bilinçli tabii ki aralarında var ama ifadelerde; biz iş arıyorduk, iş teklifi için mailleştim, Instagram'dan yazıştım, sonra karşılaştım, ekrana çıkmak için bunları kullanan bir tepede bir medya yöneticisi var.

-Ve bunu maalesef yani bu işi kapabilmek için de bu beyefendiyle dışarıya yemeğe çıkıyorlar. Sonra evlere gitmek istiyor, evlere bir iki derken sonra o yasaklı maddeyi kullandırıyorlar.

-Yasaklı maddeyi kullandıktan sonra hani birebir kendi aralarında bir temas olsa. Sonra bu kızların başkalarına pazarlanması, başkaları ve bunların başkalarıyla kadın kadına zorlanması, bilmem neye zorlanması gibi burada da ahlaksızlığın tam rezaletini yaşatarak bunu zorluyorlar ve kameraya çekiyorlar.

-Bakın o ifadelerden birisi, kızlardan biri diyor; "Beni zorladı" diyor, bir bayanla, kendisi de bayan, başka bir bayanla zorladı, sonra bunu kameraya çekti. Bunu şantaj için mi çektiler? İşte savcılık bu yönleriyle de araştırıyor.