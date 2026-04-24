İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında Aralık 2025'ten bu yana tutuklu bulunan spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar çıktı.

Mahkeme, Cebeci'nin "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra ek ifade de veren Cebeci, uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.

Kan ve saç örneklerinin analizine göre, Cebeci'nin testinde kokain ve esrar tespit edildi.

Aynı dosyada tutuklanan Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un testi de pozitif çıkmıştı.

SORUŞTURMA

Ünlü isimlerle gündeme gelen, ardından medya sektörüne uzanan uyuşturucu soruşturmasında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında olduğu sekiz kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlanma ile suçlamalarıyla tutuklanmıştı.