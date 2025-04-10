Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüksek puanlı ve başarı oranı yüksek olan ve "proje okulları" olarak adlandırılan bazı okulların atama sistemi ve eğitim yöneticisi belirleme yetkisini geçtiğimiz yıl yapılan bir düzenleme ile Milli Eğitim Bakanı’nın keyfi kararına bırakılmıştı. Düzenlemeyle birlikte hiçbir duyuru yapılmaksızın, mesleki yeterliliği, kıdemi ya da hizmet puanına bakmadan istediği herhangi bir öğretmeni ya da eğitim yöneticisini istedikleri farklı okullarda görevlendirmeler yapılmaya başlanmıştı.

29 ÖĞRETMENİN HABERSİZ ATAMASI YAPILDI

Elazığ’ın köklü okullarından biri olan Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi’nde yönetim krizi öğretmenlerin gönderilmesiyle sonuçlandı. Hayata geçirilen “proje okulları” kapsamında 29 öğretmene haber verilmeksizin atama kararlarının çıktığı öğrenildi. Öğretmenlerin atama kararlarına ilişkin hiçbir kurumsal rapora dayandırılmadığını ileri süren öğretmenler duruma tepki gösterdi.

“LİYAKAT, ADALET GÖZETİLMEKSİZİN ATAMALAR YAPILMAKTADIR”

Elazığ'da 29 öğretmenin habersiz bir şekilde atamalarının yapılmasına tepki gösteren Elazığ Eğitim-İş Şube Başkanı Özgür Şahin, “Milli Eğitim Bakanlığı, “Proje okul” adıyla öğretmenler mağdur etmektedir. Yapılan atamalarda net kriterler, puanlar, performanslar dikkate alınmadan keyfi atamalar yapılması birçok öğretmeni mağdur etmiştir. En yüksek puanlı okullar proje okullarıyken hiçbir kriter olmadan öğretmen ve idareci atamak bu okulların başarısını da olumsuz etkileyeceği gerçektir. Geçmişte bu okullara öğretmenler sınavla alınırken artık sendika, vakıf, cemaat etkileri tartışılır olmuştur. Başarılı çocukların gidebileceği bu okullarda atama yapılırken liyakat, adalet, hakkaniyet gözetilmeden atamalar yapılmaktadır. Öğrencilerin seçildiği proje okullarına net kriterler konulmadan idareci ve öğretmen atamalarının yapılması öğretmenlerimizin performanslarını düşüklüğüne neden olacağı gibi öğrencilerimizi de olumsuz etkileyecektir. Öğretmenlerimize karşı yapılan adaletsizliklerin ortadan kalkması için Eğitim-İş olarak hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.