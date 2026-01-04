Baskil Sallandı, Gözler Bölgeye Çevrildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre; merkez üssü Elazığ’ın Baskil ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 20:38 sularında gerçekleşen sarsıntının, yerin 9,85 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Kısa süreli panik yaratan sarsıntı, yalnızca Elazığ’da değil, başta Malatya olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Sivrice’de Artçı Hareketlilik

Ana sarsıntının ardından bölgedeki sismik hareketlilik devam etti. Baskil merkezli depremi takiben, Sivrice ilçesi odaklı; büyüklükleri 1,6 ile 3,4 arasında değişen dört ayrı artçı sarsıntı daha meydana geldi. Uzmanlar, bölgedeki enerji değişimini yakından takip ediyor.

Valilikten İlk Açıklama: "Saha Taramaları Sürüyor"

Depremin en yoğun hissedildiği noktalardan biri olan Malatya’da, Vali Seddar Yavuz sosyal medya üzerinden vatandaşları bilgilendirdi. Geçmiş olsun dileklerini ileten Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ Baskil’de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir olumsuz durum beklenmemekle birlikte, AFAD ekiplerimiz sahadan güncel bilgileri almaya devam etmektedir."

Bölgedeki güvenlik birimleri ve kurtarma ekiplerinin teyakkuz hali sürerken, şu ana kadar intikal eden bir can veya mal kaybı bildirilmedi.