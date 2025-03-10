Elazığ 1’inci Amatör Lig Play-Off Grubu 4’üncü hafta karşılaşmasında Yol Spor ile Kovancılar Spor karşı karşıya geldi. Mücadele Yol Spor’un 4-1 üstünlüğüyle sürerken, maçın uzatma dakikalarında Kovancılar Spor’un gol yemesinin ardından kaleci hakeme tepki gösterdi. Ardından Kovancılar Spor’da bazı futbolcular ve saha dışından gelen kişiler; hakemler Yunus Emre Atik, İbrahim Balanyan, Taha Doğan ve Koray Sertkaya’ya fiziksel saldırıda bulundu.

SALDIRIYI POLİS SONLANDIRDI

Hakemler tekme ve yumrukların hedefi olurken, polisin araya girmesiyle saldırı sonlandırıldı. Saha dışına da taşan olaylarda tesislerin soyunma odalarının kapı ve pencerelerine de zarar verildi. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen saldırı ile ilgili inceleme başlatıldı.