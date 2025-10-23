Türkiye genelinde kamu kurumlarının tabelalarında yer alan “T.C.” ibaresi, devletin cumhuriyet niteliğini ve anayasal kimliğini simgeleyen önemli bir ifade olarak kabul ediliyor. Son yıllarda bazı kamu binalarının tabelalarında bu ibarenin yer almaması zaman zaman kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Bu kez benzer bir durum Elazığ’ın Ağın ilçesindeki yeni Hükümet Konağı tabelasında yaşandı.

T.C. İBARESİ KONULMADI, TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Elazığ’ın Ağın ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan yeni Hükümet Konağı, tabelasında “Türkiye Cumhuriyeti” (TC) ibaresine yer verilmemesi nedeniyle tepkilerin odağına yerleşti. İlçe sakinleri ve sosyal medyada birçok kullanıcı, kamu kurumlarının tabelalarında “TC” ibaresinin bulunmasının anayasal bir sembol ve Cumhuriyet’in temel kimlik göstergesi olduğunu vurguladı.

CHP’Lİ VEKİLDEN SERT TEPKİ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu durumun basit bir unutkanlıkla açıklanamayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ağın’daki yeni Hükümet Konağı’na ‘TC’ ibaresinin eklenmeden tabela asılması ihmalden ibaret olmayıp Cumhuriyet geleneğimizi yok saymaktır. Türkiye Devleti’nin niteliği Cumhuriyet’tir ve devletin anayasal kimliğinin en temel göstergesi de ‘TC’ ibaresidir. Bu bakımdan ‘TC’ sıradan bir Bu kasıtlı kararı şiddetle kınıyorum. Yetkilileri derhal bu yanlıştan dönmeye ve ‘TC’ ibaresinin tüm kamu kurumlarında olduğu gibi Ağın Hükümet Konağı’nda da yerini korumasını sağlamaya çağırıyorum.”

Milletvekili Erol’un açıklaması, sosyal medyada kısa sürede yankı buldu. Birçok kullanıcı, devlet binalarında “TC” ibaresinin bulunmasının sadece sembolik bir detay değil, Cumhuriyet’in ve laik devlet anlayışının bir parçası olduğuna dikkat çekti.