Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Gözeli köyü yakınındaki boş bir araziye konulan zehirli olduğu ileri sürülen etleri yemeleri sonucu 4 köpek öldü. Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan CHP Sivrice ilçe başkanı Erim Öztürk, “Doğa dostu olan köpeklerin bu şekilde katledilmeleri insanlık dışı bir olaydır. Yapanların tespit edilmesi ve hukuk yoluyla en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz” dedi

4 KÖPEK ETLE ZEHİRLEDİ

AKP’li ve MHP’li belediyelerin köpekleri katletmesinin ardından bir köpek katliamının da Elazığ’da yapıldığı ortaya çıktı. Sivrice ilçesi Gözeli köyü yakınlarında boş arsaya 5 gün önce akşam saatlerinde araçtan atıldığı ve zehirli olduğu iddia edilen etleri yemeleri sonucu 4 köpeğin öldüğü öğrenildi. İl Tarım Müdürlüğü konuyla ilgili ilçe müdürlüğüne bilgilendirme yaptığı ilçe müdürlüğünün ise olayı araştıracağı ifade edildi.

“MÜCAVİR ALANLARIMIZ DIŞINDA BİR OLAY”

Köpek ölümleriyle ilgili görüştüğümüz Sivrice belediye başkanı AKP’li Ebubekir Irmak, “Bizim mücavir alanlarımız dışında olduğu için konuyla ilgili bir bilgimiz yok. Konuyla ilgili bize de çok şikayet geliyor ama yasaya göre 25 bin nüfusu olan ilçeler barınak yaptırabiliyor. Bizim gibi nüfusu küçük olan yerlerde veterinerlik hizmeti verebilir bizimde bu konuda bir hizmetimiz olmadığı için ilden destek alıyoruz. Onlarda bakımlarını yapıyorlar eğer köpekler hastaysa götürüyorlar. Bizde bu durumu araştıracağız zehir etlerin konulması hem bireylerin hem de başka hayvanlar için çok tehlikeli bir durum. Bu çok yanlış ve tehlikeli bir olay” diye konuştu.

“HAYVAN KATLİAMI YASASI BİRİLERİNİ CESARETLENDİRDİ”

Hayvan katliamı yasasının AKP ve MHP’li belediyelerin köpekleri öldürmesiyle fiilen başladığını belirten CHP Sivrice ilçe başkanı Erim Öztürk, “Maalesef hayvan katliamı yasasının geçmesi sonrasında bu tarz olaylar çok fazla yaşanmaya başlandı. Yasanın geçmesi sonrasında birçok AKP ve MHP’li belediye köpekleri uyuttuğuna hatta canlı canlı topraklara gömdüğünü gördük. Bu yasayla cesaretlenmiş kimi kendini bilmezlerde acımasız bir şekilde hayvanları öldürmeye devam ediyor. Maalesef bunun en son örneğini Sivrice ilçesi Gözeli köyü yakınlarında tanık olduk. Birkaç gün önce hayvanların yemek bulmak için gittiği boş bir araziye bırakılan etleri köpeklerin yemesi sonucu öldüğünü öğrendik. Köpek katliamlarını maalesef normalleştirmek isteyen bir iktidar var. Bu mübarek günlerde bile hayvanları bu şekilde katleden kişilerin olmasını bilmek gerçekten insanlık adına çok üzücü bir durum. Doğa dostu olan köpeklerin bu şekilde katledilmeleri insanlık dışı bir olaydır. Köpekleri bu şekilde katledenlerin tespit edilmesi ve hukuk yoluyla en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.