Bir süredir ekranlardan uzak olan Elçin Sangu'nun geçen haftalarda sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yaşadığı iddia edilmişti. Sangu ise X hesabından iyi olduğunu açıklamıştı.

39 yaşındaki oyuncunun beyninde kitle tespit edildiği ve tedavi için yurt dışına gittiği iddiaları bugün yeniden gündeme geldi.

"İNSANLAR KORKUDAN BENİ ARIYOR"

Sangu, bir kez daha açıklama yapmak zorunda kaldı ve sitem etti:

"Daha önce buradan yazmıştım ama tekrar söyleyeyim, bu söylentiler doğru değil. Sağlığım çok yerinde. İnsanlar korkudan sürekli beni arıyor ve yakınlarım endişe içinde."

"Lütfen tekrar rica ediyorum, gayet ulaşılabilir bir kişiyim, bu tarz haberleri yayınlamadan önce arayıp teyit alabilirsiniz. Haberi yapıp sonra teyit almak sizce de tuhaf değil mi?"