Kiracı ile ev sahibi arasında elden yapılan kira ödemelerine ilişkin uyuşmazlık Yargıtay’a taşındı. Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına temyiz başvurusu üzerine yapılan incelemede, ilk derece mahkemesinin tanık beyanlarına dayanarak verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olduğu sonucuna varıldı.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Dosyaya göre, taraflar arasında 20 Eylül 2022 başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi bulunuyor ve aylık kira bedeli 1.800 TL olarak belirlenmiş durumda. Kiraya veren tarafından başlatılan icra takibinde, Ocak–Haziran 2023 dönemine ait toplam 10.800 TL kira alacağının tahsili talep edildi.

Davacı kiracı, kira bedellerini elden ödediğini, Haziran ayı kirasının ise kabul edilmemesi üzerine tevdi mahalli tayini yoluna gidildiğini belirterek borçlu olmadığının tespitini istedi. İcra tehdidi altında yapılan ödemeler nedeniyle dava, istirdat davasına dönüştü.

TANIKLAR KONUŞTU

İlk derece mahkemesi, kira bedellerinin kiraya verene elden ödendiği kanaatine tanık anlatımlarıyla ulaştı ve icra dosyası kapsamında yapılan ödemelerin iadesine karar verdi.

MAHKEME KESİN DELİL İSPATI İSTEDİ

Ancak Yargıtay, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 201. maddesi uyarınca, senede bağlı hukuki işlemlere karşı tanıkla ispat yoluna gidilemeyeceğine dikkat çekti. Yıllık kira bedelinin senetle ispat sınırının üzerinde olması nedeniyle, kiracının kira borcunu ödediğini kesin delille ispat etmesi gerektiği vurgulandı.

Yüksek Mahkeme, yazılı kira sözleşmesi bulunan dosyada kira bedellerinin ödendiğinin tanık beyanlarıyla ispatlanamayacağını belirterek, bu husus gözetilmeden verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna hükmetti. Karar, sonucu etkilememek üzere kanun yararına bozuldu.