Enerji sektöründe 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, finansal piyasalardaki sıkılaşma ve emtia fiyatlarındaki artışa rağmen geçen yıl enerji sektöründe ciddi bir dalgalanma yaşanmadığını ifade etti.

Bloomberg ekranlarında konuşan Yılmaz, Türkiye’ye yönelik yatırımcı ilgisinin güçlü olduğunu belirterek, “Yabancıların da ciddi iştahı var. Yenilenebilir enerji yatırımı yapmak çok avantajlı” dedi.

Enerji sektöründe depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının hızla devreye alınacağını kaydeden Yılmaz, bu alandaki yasal sürecin tamamlandığını belirtti.

Konuya ilişkin açıklamasında Yılmaz, “Bu depolama projeleri kanunu Enerji Bakanımız tarafından çıkartıldı ve biz şeffaf şekilde lisanslama sürecine başladık. Bugün itibariyle 350 megavata yakın santral devreye girdi. Bugün sahada yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım var” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, depolamalı güneş enerjisi santralleri sayesinde önümüzdeki 10 yıllık dönemde yaklaşık 15 milyar dolarlık doğalgaz tasarrufu sağlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

ELEKTRİK TARİFELERİNDE YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

Elektrik fiyatlarına yönelik olası zam ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, şubat ayında yeni bir değerlendirme yapılabileceğini belirtti.

Yılmaz, “Şubat ayında hesap yapacağız, yine bir düzenleme yapabiliriz. 4 senede enflasyon yaklaşık yüzde 400'lere ulaştı, elektriğe 4 senede yapılan zam yüzde 89 seviyesinde. En az zammın yapıldığı sektör elektrik” dedi.