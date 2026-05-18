Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, yüksek gerilim hattına temas eden profil nedeniyle elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Hereke mevkisinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Mehmet O. (36), elindeki metal profili çevirmeye çalıştığı sırada profil yüksek gerilim hattına değdi. Temasın ardından elektrik akımına kapılan işçi yere yığıldı.

Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet O., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçinin bilincinin açık olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.