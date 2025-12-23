Ankara'da Dassault Falcon 50 tipi özel bir jetin düştüğü öğrenildi. Esenboğa Havalimanı'nda da uçuşlar an itibariyle askıya alındı. DÜŞME GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Özel Jetin içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte 5 kişilik ekibini taşıyan uçakta 1 kabin memuru ve 2 pilotun bulunduğu kaydedildi. Özel jetin düştüğü anlara dair ilk görüntüler ise ortaya çıktı. Uçağın elektrik arızası verip Esenboğa'ya dönerken düşmenin gerçekleştiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söz konusu durum hakkında bir açıklama yaptı. Yerlikaya şunları yazdı: "Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.