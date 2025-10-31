Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla apartmanların ortak kullanım alanlarında tüketilen elektrikte zam geldi.

Buna göre; asansör, hidrofor, otomat ve çevre aydınlatma gibi ortak alanlarda harcanan elektrik faturalarında yeni limit 4 bin kilovat olarak uygulanacak.

Düzenlemeyle yıllık elektrik tüketimi 4 bin üzerinde olan aboneler, devlet desteğinden yararlanamayacak.

MİLYONLARCA HANE ETKİLENECEK

Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 lira ve üzerinde gelen aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak.

Zamdan 15 milyon hane ve 45 milyon kişi etkilenecek ve daire başına yüzde 10-20 oranında ekstra masraf çıkacak.

Kademe yıllık 5 bin kilovat saat olarak uygulanıyordu...