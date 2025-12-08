Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yürürlüğe aldığı yeni düzenleme ile yıllık elektrik tüketimi 10 MWh ve üzerinde olan tüm haneler için 1 Ocak 2028 tarihine kadar sayaç değişimini zorunlu tuttu.



Uygulama kapsamında en az 1 milyon sayacın değişmesi beklenirken, yapılacak değişiklikle kaçak tüketimin engellenmesi amaçlanıyor. Mevcut sayaçların yerine 'akıllı sayaç' olarak tanımlanan cihazlar takılacak. Söz konusu cihazların dışarıdan müdahale edilerek elektrik akımını kestiği biliniyor.

FATURASI 2 BİN 460 LİRAYI GEÇENLER DİKKAT



Sayaç değişimi için ilk aşamada belirlenen yıllık kullanım sınırı 10MWh oldu. Söz konusu kullanım, aylık olarak yaklaşık 2 bin 460 liralık bir enerji tüketimine denk düşmekte.



AĞIR PARA CEZASI UYGULANACAK



Sayaç değişim sürecinden dağıtıcı firmalar sorumlu tutulacak. Buna karşın sayacının değişiminde zorluk çıkaran ya da gerekli talimatları uygulamayan mesken abonelerine ağır para cezası kesilecek.

Uygulama kapsamında ilk değişikliklerin bu yıl içerisinde başlaması planlanırken, EPDK'nın sayaç değişim takvimi ilk aşamada büyükşehirlere yoğunlaşacak.