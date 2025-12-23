Elektrik faturası ödeyen milyonlarca aboneyi ilgilendiren önemli bir karar yürürlüğe girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul kararına göre, elektrikte serbest tüketici limiti 2026 yılı için 500 kilovatsaat olarak belirlendi. Bu sınır, 2025 yılında 750 kilovatsaat seviyesinde uygulanıyordu.

TEDAR İ K Ç İ SE Ç ME HAKKININ KAPSAMI GEN İŞ L İ YOR

Serbest tüketici limitinin aşağı çekilmesiyle birlikte daha fazla konut ve küçük işletme, elektrik tedarikçisini seçme hakkına sahip olacak. Böylece piyasa rekabetinin artırılması ve tüketicilere alternatif seçenekler sunulması hedefleniyor.

EPDK’nın kararları yalnızca tüketicilerle sınırlı kalmadı. Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında lisans sahibi tüzel kişilerin üretim ve satış faaliyetlerine ilişkin yeni düzenlemeler de açıklandı. Buna göre, lisanslı üreticilerin bir yıl içinde ürettikleri elektriğin piyasada satabileceği oran, 2026 yılı için yüzde 50 ile sınırlandırıldı. Bu uygulamanın, elektrik piyasasında fiyat dalgalanmalarının önüne geçmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Y Ü KSEK T Ü KET İ M Y Ü KSEK FATURA

EPDK ayrıca mesken aboneleri için yıllık elektrik tüketim sınırını 4 bin kilovatsaat olarak belirledi.

Bu eşiğin aşılması halinde haneler, devlet destekli tarifeden çıkarılarak son kaynak tedarik tarifesine dahil edilecek. Bu da elektriğin piyasa fiyatları üzerinden temin edilmesi anlamına geliyor.

Meslek odaları söz konusu düzenlemeyi “görünmez zam” olarak nitelendirirken, 2026 itibarıyla elektrik faturalarında yüzde 50 ila yüzde 80 arasında artış yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

TÜİK’in Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri de enerjiye erişimde yaşanan sorunların özellikle dar ve orta gelirli haneler için giderek derinleştiğine işaret ediyor.