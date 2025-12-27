Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, doğalgaz ve akaryakıt tarifelerinde yukarı yönlü güncellemelere gitti. Bu zamların faturalara yansıyıp yansımayacağı tartışılırken, yeni bir düzenleme gündeme geldi.

EPDK’nın, salı günü yapacağı toplantıda, elektrik faturalarındaki “dağıtım payı”nı artırmayı görüşeceği belirtiliyor. Bunun faturalara zam olarak yansıması beklenirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zam konusunu ocak ayından sonra enflasyon şartlarına göre değerlendireceklerini ifade etti.