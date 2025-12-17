Birçok elektrikli cihaz kapalı gibi görünse de fişe takılı kaldığı sürece enerji tüketmeye devam ediyor. Televizyonlar, yazıcılar ve oyun konsolları bekleme modundayken saatte 10 watt’a kadar elektrik harcayabiliyor. Bu durum, ay sonunda faturaya yansıyan gizli bir tüketim anlamına geliyor.

MUTFAK ALETLERİ GEREKSİZ TÜKETİM YARATIYOR

Kahve makineleri, demleme işlemi tamamlandıktan sonra prizde bırakıldığında saatte yaklaşık 70 watt enerji tüketebiliyor. Uzmanlar, kullanımı tamamlanan mutfak aletlerinin fişten çekilmesini öneriyor. Nadiren kullanılan ekmek yapma makineleri ve benzeri cihazlar da aynı risk grubunda yer alıyor.

KULLANILMAYAN BUZDOLAPLARI EK YÜK OLUŞTURUYOR

Sürekli ihtiyaç duyulmayan mini buzdolapları, saatte 100 watt’a varan elektrik tüketimiyle faturayı kabartabiliyor. Düzenli kullanılmayan bu tür cihazların prizden çıkarılması, enerji tasarrufu açısından önemli görülüyor.

AKILLI CİHAZLAR KÜÇÜK AMA SÜREKLİ TÜKETİYOR

Akıllı ampuller ve prizler tek başına düşük tüketim değerlerine sahip olsa da evde sayıları arttıkça toplam maliyet yükseliyor. Uzmanlar, bu cihazların gereksiz kullanımından kaçınılmasını ve gerçekten ihtiyaç duyulan alanlarda tercih edilmesini tavsiye ediyor.

CİHAZLARIN GÜÇ DEĞERLERİNİ KONTROL EDİN

Her elektrikli cihazın üzerinde yer alan güç tüketim bilgileri, tasarruf için önemli bir rehber sunuyor. Uzmanlara göre bu etiketlerin dikkate alınması, yüksek tüketimli ve nadiren kullanılan cihazların fişten çekilmesiyle birlikte faturaların düşürülmesine katkı sağlıyor.