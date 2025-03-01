Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,3 azalarak 1 milyar 254 milyon 344 bin 421 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 945 lira 99 kuruş, en düşük saat 11.00'de 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 180 lira 93 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 201 lira 41 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 1750 liradan işlem gördü.