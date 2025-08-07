Türkiye'de elektrik sayaçlarında köklü bir dönüşüm başlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde hayata geçirilen Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) projesiyle birlikte, 1 Ocak 2026 itibarıyla tüm yeni elektrik sayaçlarının akıllı ve milli özellikte olması zorunlu hale gelecek. Uygulama yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da dikkat çeken adımlarla yaygınlaşıyor.

ELEKTRİK TÜKETİMİ ANLIK TAKİP EDİLECEK

MASS projesi kapsamında devreye alınacak sayaçlar, elektrik tüketimini anlık olarak hem kullanıcıya hem de dağıtım şirketine iletecek. Kablosuz haberleşme modülüne sahip bu sayaçlar sayesinde, tüketici elektrik kullanım alışkanlıklarını detaylı biçimde izleyebilecek ve bu veriler doğrultusunda tasarruf sağlayabilecek.

Yeni sistemle birlikte sayaç okuma işlemleri dijital hale gelecek. Elektrik kesintilerinin nedenleri, sayaç üzerinden dağıtım şirketine iletilecek. Böylece sorunların daha hızlı tespiti ve müdahalesi mümkün olacak.

FATURALANDIRMA VE KESİNTİ İŞLEMLERİ UZAKTAN YAPILACAK

Akıllı sayaçların yaygınlaşmasıyla birlikte sayaç okuma personeline olan ihtiyaç ortadan kalkacak. Faturalandırma, elektrik açma-kapama işlemleri ve kaçak kullanım tespiti uzaktan yapılabilecek.

MASS İLE TÜM SİSTEMLER HABERLEŞECEK

EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ ve Türkiye genelindeki 21 elektrik dağıtım şirketinin katılımıyla yürütülen MASS projesiyle farklı marka ve haberleşme protokolüne sahip sayaçların sistemle uyumlu hale gelmesi sağlanacak. Proje kapsamında tüm altyapı MASS tarafından güvenli bir şekilde desteklenecek.

FRANSA’DA TAKMAYANLARA CEZA BAŞLADI

Akıllı sayaç uygulaması yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa ülkelerinde de zorunlu hale gelmeye başladı. Fransa’da elektrik dağıtım şirketi Enedis, Linky adı verilen akıllı sayaçların takılmasını reddeden hanelerden 1 Ağustos 2025 itibarıyla ek ücret almaya başladı.

Sayaç değişimini kabul etmeyen kullanıcılar, her iki ayda bir 6,48 Euro sabit ücret ödeyecek. Ayrıca, sayaç endeksi bildirilmediği takdirde yıllık ek 4,14 Euro daha tahsil edilecek. Böylece, bu sayaçları reddedenlerin yılda ortalama 63,72 Euro daha fazla ödeme yapması gerekecek.

UYGULAMA AVRUPA BİRLİĞİ YÖNERGESİNE DAYANIYOR

Linky sayaçları, AB’nin 2009 yılında yürürlüğe koyduğu enerji verimliliği direktifleri doğrultusunda Fransa genelinde zorunlu hale getirildi. Şu ana kadar Fransa’daki hanelerin yüzde 95’ine sayaçlar takıldı. Kalan yüzde 5’lik kesim ise gizlilik, radyasyon veya teknik nedenlerle uygulamaya karşı çıkıyor.