Yeni nesil sayaçlar, elektrik kullanımını sürekli ölçerek verileri otomatik şekilde dağıtım şirketine gönderecek. Böylece sayaç okuma personeli bekleme veya tahmini fatura gibi sorunlar sona erecek. Vatandaşlar mobil uygulama ya da internet üzerinden güncel tüketimlerini, geçmiş dönem faturalarını, kesinti bilgilerini ve tüketim raporlarını görebilecek. Bu sayede hem şeffaflık artacak hem de elektrik tasarrufu sağlanabilecek.

ORTAK PANOLU BİNALAR ÖNCELİKLİ OLACAK

Uygulama öncelikli olarak apartman, site ve iş merkezleri gibi aynı panoda 4 ve üzeri sayacı bulunan binalarda hayata geçirilecek. Ayrıca yıllık 10 megavat saatten fazla elektrik tüketen tesisler ve elektrik tedarikçisini seçen aboneler de ilk etapta akıllı sayaç kullanmaya başlayacak.

GEÇİŞ TARİHLERİ BELİRLENDİ

EPDK’nın planına göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren Türkiye’de kurulacak tüm yeni sayaçlar akıllı olacak. 1 Ocak 2027’ye kadar hedeflenen bölgelerdeki sayaçların en az yüzde 70’inin, 1 Ocak 2028’e kadar ise tamamının akıllı sisteme geçmesi öngörülüyor. Değişim sırasında özellikle yüksek tüketimli kullanıcılar ve ortak panolu binalar önceliklendirilecek. Bazı durumlarda tamamen yeni sayaç yerine mevcut sayaca ek cihaz bağlanarak uzaktan okuma özelliği kazandırılabilecek.

ARIZALARA HIZLI MÜDAHALE

Yeni düzenlemeyle arıza ve haberleşme sorunlarının çözüm süreleri de netleştirildi. Sayaçlardaki haberleşme problemlerinin en geç 10 iş gününde, internet altyapısından kaynaklanan sorunların ise 2 iş gününde çözülmesi gerekecek. Bina içindeki sinyal zayıflıkları için 2 ay içinde anten veya güçlendirici kurulacak. Mobil uygulama ve internet sitesindeki teknik sorunlar da 8 ila 36 saat içinde giderilecek.

ŞEBEKE YÖNETİMİNE KATKI SAĞLAYACAK

EPDK, akıllı sayaçların yalnızca vatandaşlara değil, elektrik şebekesine de fayda sağlayacağını açıkladı. Kaçak elektrik tespiti kolaylaşacak, kayıp-kaçak oranı düşecek, kesinti nedenleri daha hızlı belirlenecek ve şebeke yükü daha etkin yönetilecek. Vatandaşlar ise cep telefonundan, “Bu ay ne kadar elektrik harcadım?”, “Hangi gün daha fazla tükettim?”, “Faturam ne kadar olacak?” gibi sorulara anında yanıt bulabilecek.