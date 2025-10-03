Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk’te katıldığı programda elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, 2026 yılından itibaren faturalarda kademeli bir uygulamaya gidileceğini ve mevcut sınırların yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Bayraktar, “Elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı?” sorusuna da yanıt vererek, fiyatlandırmada 2026 yılı için beklenen enflasyonun dikkate alınacağını belirtti.

DOĞAL GAZDA DA ELEKTRİK MODELİ UYGULANACAK

Yeni dönemde doğal gaz faturalarında da elektrikteki gibi tüketim esaslı bir modelin hayata geçirileceğini vurgulayan Bayraktar, faturaların artık şehirlere ve aylara göre değişeceğini söyledi.

Bu kapsamda, doğal gaz tüketiminde iklim koşulları ve şehirlerin kullanım alışkanlıkları da dikkate alınacak. Böylece faturaların daha adil bir şekilde belirlenmesi hedefleniyor.

YENİ LİMİT YOLDA

Bakan Bayraktar, 2024 yılında yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketim yapan abonelerin devlet desteğinden çıkarıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu yaklaşık 1.2 milyon haneydi, şimdi bu yıl ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz.”

Yeni düzenlemeyle birlikte yüksek tüketim yapan hanelerin destek kapsamı dışında kalacağı ve bu gruptaki abonelerin daha yüksek tarifelerden faturalandırılacağı belirtiliyor.

KADEMELİ TARİFE NEDİR?

Kademeli tarife, enerji tüketimine göre farklı fiyatların uygulanması anlamına geliyor. 2024’te yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaatin üzerinde olan haneler, devlet sübvansiyonundan yararlanamıyor. Yeni sistemde bu tüketiciler, sanayi kuruluşlarına benzer şekilde daha yüksek faturalarla karşılaşıyor.

Uzmanlara göre, bu model enerji tasarrufunu teşvik ederken yüksek tüketim yapan kesimler için ciddi maliyetler doğurabiliyor.