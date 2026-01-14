Enerji kulislerinde elektriğe zam beklentisi güçleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek, enerji sektöründe hem üretici santralların hem de dağıtım şirketlerinin elektrik ve doğal gaz fiyat artışlarını gündeme aldığını belirtti.

ŞİRKETLERİN ANKARA'DA KURUM TEMASLARI BAŞLADI

Aydilek’in aktardığına göre, sektör temsilcileri Ankara’da ilgili kurumlarla temaslarını sıklaştırırken, maliyet baskılarını gerekçe göstererek zam taleplerini iletiyor. Bu çerçevede, elektrik spot piyasasında megavatsaat (MWh) başına 3 bin 400 TL olan tavan fiyatın 4 bin 100 TL’ye yükseltilmesinin masada olduğu ifade ediliyor.