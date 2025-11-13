Çinli otomobil üreticisinin araç yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 150 metre yüksekliğindeki dik merdiveni aşmaya çalışırken beklenmedik bir olay meydana geldi. Araç, denemenin yarısında çekiş gücünü kaybederek durdu. Ardından geriye doğru kaydı ve çarptığı bölgede güvenlik çitlerini kırdı. Görgü tanıkları, aracın iki saat boyunca bulunduğu noktadan hareket edemediğini söyledi.

"GÜVENLİK HALATI KOPTU, TEKERLEĞE DOLANDI"

Bir turist rehberi de, gösteri sürüşü nedeniyle bölgenin iki gün boyunca ziyarete kapatıldığını doğruladı.

Aracın üreticisi Chery'den yapılan açıklamada, kazanın nedeni olarak test güvenlik halatının bağlantı noktasındaki destek ekipmanının patlaması gösterildi. Kopan halatın aracın sağ tekerleğine dolandığı, bu nedenle aracın itiş gücünün kesildiği ve dengesini kaybederek geriye kaydığı belirtildi.

Şirket:

- Can kaybı veya yaralanma olmadığını,

- Doğal çevrede kalıcı bir hasar oluşmadığını,

Tüm zararların tazmin edileceğini duyurdu.

Ayrıca risk değerlendirmesi ve teknik denetimde yapılan hatalar nedeniyle özür dilendi.

EN ZORLU PARKURLARDAN BİRİ

Kazanın yaşandığı merdivenler, Tianmen Dağı'nın en ünlü ve en tehlikeli güzergâhlarından biri olarak biliniyor. Basamaklar yalnızca 30 cm genişliğinde ve bölge sık sık ıslak ve kaygan oluyor. Bu nedenle yüksek performanslı arazi araçları için bile ciddi bir sınav niteliğinde.

Eylül ayında tanıtılan Fulwin X3L, elektrik destekli bir REEV (range-extended) SUV modeli. Teknik özellikleri:

- 1.5 litre turbo benzinli motor

- Tek elektrik motorlu (185 kW / 300 Nm) veya çift motorlu (315 kW / 505 Nm) seçenek

- 33,68 kWh batarya

- Tam elektrikli menzil: 215 km (2WD)

- Toplam menzil: 1.200 km’ye kadar (2WD).