Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Şubat ayında küresel satışlarında yıllık bazda yüzde 41,1 oranında gerileme kaydederek son altı yılın en sert düşüşünü yaşadı. Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’deki artan rekabet baskısı nedeniyle şirket, üst üste altıncı ayda da satış kaybı bildirdi.

TARİHİ GERİLEME KAYDEDİLDİ

BYD’nin borsaya sunduğu verilere göre, Ocak-Şubat dönemindeki küresel satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,8 azalarak 2020’den bu yana yılın ilk iki ayındaki en büyük daralmaya işaret etti. Şirketin yurt dışı sevkiyatları Şubat ayında 100 bin 600 araçla yıllık bazda güçlü artışını sürdürse de iç pazardaki satışlar yüzde 65 düşüşle 89 bin 590 adede geriledi.

LİDERLİĞİ KAYBETMESİ SATIŞLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İç pazardaki bu daralma, Ocak ayında kaydedilen yüzde 53,2’lik düşüşün de üzerine çıktı. Ocak ayında bir diğer Çinli üretici Geely’nin satış performansıyla BYD’yi geride bırakarak ülkenin en büyük otomobil üreticisi konumuna yükselmesi, sektördeki rekabetin boyutunu ortaya koydu.

Analistler, Çin otomotiv pazarında fiyat indirimleri ve agresif kampanyalarla derinleşen rekabetin, iç pazardaki üreticilerin kâr marjları ve satış hacimleri üzerinde ciddi baskı yarattığına dikkat çekiyor.