Son yıllarda dünyada etkili olan elektrikli otomobil furyası, her geçen gün artan bir ilgiyle büyümeye devam ediyor.



Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı çok sayıda ülkede milyonlar, yeni otomobil tercihini elektrikli araçlardan yana kullanırken, bu durumun gerekçeleri arasında enerji tasarrufu ilk sırada yer almakta.

Elektrikli otomobiller, petrol bazlı ürünlerle çalışan geleneksel araçlara kıyasla daha düşük maliyetlerle yol alırken, Brent Petrol fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü hareketlilik bu durumu ilk kez tersine çevirebilir.



ELEKTRİK ARAÇLAR İÇİN İBRE TAMAMEN TERSİNE DÖNEBİLİR



Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından JPMorgan ve Goldman Sachs analistleri, yayınladıkları son raporda halihazırda 62 dolar seviyesine kadar gerileyen petrol fiyatları için düşüş trendinin süreceğine dikkat çekti.

Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşün yüzde 50'ye kadar sürebileceğini hatırlatırken, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde elektrikli otomobillerin kilometre başına harcadığı enerji maliyeti, dizel ve benzin gibi geleneksel araçlara kıyasla çok daha pahalı hale gelecek.



Söz konusu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda elektrikli otomobillere yönelik talebin de sert şekilde düşebileceği aktarılırken, bu durum Tesla ve ByD başta olmak üzere elektrikli araç üreticilerinin hisselerinde de aşağı yönlü bir kırılmaya sebep olabilir.