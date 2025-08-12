Tesla’dan Türkiye’deki elektrikli araç kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren yeni zam haberi geldi. Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, ülke genelindeki Supercharger hızlı şarj istasyonlarının tarifelerinde yüzde 13 oranında bir artışa gitti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Tesla’nın yaptığı güncelleme sonrası, Tesla sahipleri için kilovat-saat (kWh) başına şarj ücreti 7,50 TL’den 8,50 TL’ye yükseldi. Şarj ağını diğer marka elektrikli araç kullanıcılarına da açan Tesla, bu gruptaki sürücüler için tarifeyi kWh başına 9,50 TL’den 10,60 TL’ye çıkardı. Bu zam, sadece Tesla sahiplerini değil, hızlı şarj istasyonlarını kullanan tüm elektrikli araç sahiplerini etkileyecek.

TÜRKİYE'DEKİ TESLA MODEL Y FİYATL LİSTESİ

Öte yandan Tesla, 2025 Model Y araçlarının Türkiye fiyatlarını da güncelledi. İşte yeni Model Y fiyatları:

Model Y SR (Standard Range) RWD: 2.241.000 TL

Model Y LR (Long Range) RWD: 3.225.240 TL

Model Y LR AWD (All-Wheel Drive): 3.998.400 TL

Belirtilen fiyatlar, aracın temel donanım seviyesine ait olup; opsiyonel ekstra donanımlar, jant ve renk seçenekleri gibi tercihler fiyatı artırabiliyor.