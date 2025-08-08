Çin’in Guangxi bölgesinde yer alan Beihai kentinde, 5 Ağustos’ta şiddetli bir fırtına sırasında seyir halindeki elektrikli SUV araca yıldırım isabet etti. Olay anı, başka bir sürücünün cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği görüntülerle sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler, elektrikli araçların yıldırım çekme ihtimaline dair tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

YILDIRIM ÇARPTI, ARAÇ DURDU

Görgü tanığı Bay Zhang, yerel medyaya yaptığı açıklamada olay anını şu sözlerle anlattı: “Araç yıldırım tarafından çarpıldıktan sonra durdu. Yaklaşık 5 dakika bekledik, içinden kimse inmedi. Araç stop etmişti ve öylece duruyordu. Biz de daha fazla kalmayıp oradan ayrıldık.”

Görüntülerde, gökyüzünden inen büyük bir şimşeğin araca isabet ettiği, ardından ise etrafa kıvılcımların yayıldığı açıkça görülüyor.

UZMANLAR: ARAÇTA BEKLEMEYE DEVAM EDİN

Sosyal medyada hızla yayılan video, "Elektrikli araçlar yıldırımı daha mı çok çeker?" sorusunu yeniden gündeme getirdi. Uzmanlara göre ise bu tür olaylar nadir yaşanmakla birlikte, modern elektrikli araçlar tıpkı içten yanmalı motorlu araçlar gibi yıldırıma karşı Faraday kafesi prensibiyle korunuyor.

Uzmanlar, yıldırım çarpması durumunda sürücülerin ve yolcuların araç içinde kalmaya devam etmeleri gerektiğini, dışarı çıkmanın çok daha büyük risk oluşturduğunu vurguluyor. Bu nedenle, yıldırım düşen araçtan inilmemesi ve fırtına geçene kadar beklenmesi tavsiye ediliyor.