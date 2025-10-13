Hong Kong borsasında Xiaomi hisseleri, Chengdu’da bir SU7 sedanın alev almasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından sert değer kaybı yaşadı. Paylar pazartesi günü yüzde 8,7’ye varan düşüşle Nisan ayından bu yana en keskin gerilemeyi kaydetti; daha sonra videoların yayılmasıyla kayıpların bir kısmı telafi edildi.

ARACIN KAPILARI AÇILMADI

Olayla ilgili yayılan görüntü ve görgü tanıkları, yoldan geçenlerin yanan aracın kapılarını açmaya çalıştığını ancak başarılı olamadıklarını, yangının yerel ekiplerce yangın söndürücü ile kontrol altına alındığını gösteriyor. Chengdu polisi, kazanın SU7 marka bir sedan ile başka bir araç arasındaki çarpışma sonucu meydana geldiğini ve alkollü sürücü şüphesi bulunan 31 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bu gelişme, yılın başında SU7’nin karıştığı ölümcül kazanın yarattığı soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu kaza, aracın akıllı sürüş özellikleri ve güvenlik performansı hakkında tartışmaları başlatmış ve Xiaomi hisselerinde düşüşe yol açmıştı.