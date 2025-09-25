Satışların detayına bakıldığında, hibrit araçlar yüzde 33,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Bunu yüzde 26,3 ile benzinli, yüzde 17,8 ile tamamen elektrikli, yüzde 10,4 ile fişli hibrit ve yüzde 8,8 ile dizel araçlar izledi. Diğer yakıt türleri ise yüzde 2,8’de kaldı.

FREN PATLADI YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Elektrikli otomobil satışları yıllık bazda yüzde 30,2 artarak 120 bin 797 adede çıktı. Böylece tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı yüzde 62,1’e yükseldi.

İSPANYA LİDERLİĞİ KAPTI

Almanya’da satışlar yüzde 5, Fransa’da yüzde 2,2, İspanya’da ise yüzde 17,2 arttı. İtalya’da ise yüzde 2,7’lik düşüş kaydedildi. Yılın ilk sekiz ayında toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 azalarak 7 milyon 168 bin 848 olarak kayıtlara geçti.

OTOMOTİV DEVLERİNİN YARIŞI

Markalar bazında bakıldığında, ağustosta AB’de en fazla yeni otomobil satışını 190 bin 142 araçla Volkswagen Grubu yaptı. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel markalarını bünyesinde bulunduran Stellantis Grubu 95 bin 966 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu ise 69 bin 562 araçla üçüncülüğe oturdu.

PAZARDA DÖNÜM NOKTASI

Elektrikli araç satışlarının yüzde 30’u aşan artışı, AB pazarında dönüşümün hızlandığını gösterdi. Dizel araçların payı giderek azalırken, elektrikli ve hibrit araçların toplam satıştaki payının yüzde 60’ı geçmesi dikkat çekti. Bu tablo, Avrupa otomotiv sektöründe elektrifikasyonun artık geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştığını ortaya koydu.

TÜRKİYE'DE DE GİDEREK ARTIYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı Şarj Hizmeti Piyasası Ağustos 2025 İstatistikleri raporu, Türkiye’de elektrikli araçların ulaştığı yeni seviyeyi ortaya koydu. Rapora göre, ağustos ayı sonunda elektrikli araç sayısı 310 bin 668 oldu.

Temmuz 2025’te 291 bin 775 olarak kaydedilen elektrikli araç sayısı, yalnızca bir ayda 18 bin 893 adet arttı. Bu da %6,48’lik bir yükseliş anlamına geliyor. Türkiye, böylece elektrikli araç parkında kısa sürede yeni bir eşiği daha geçmiş oldu.

YILLIK ARTIŞ HIZLANDI

2024 sonunda Türkiye’deki elektrikli araç sayısı 185 bin 513’tü. Ağustos 2025 itibarıyla bu rakam %67,46 artış göstererek 310 bini geçti. Geçen yılın aynı ayında (Ağustos 2024) sayı 138 bin 429’du. Bir yıl içinde araç parkının iki kattan fazla artması, elektrikli araçların yaygınlaşma hızının her geçen gün yükseldiğini gözler önüne serdi.

YILLARA GÖRE TABLO

Türkiye’de elektrikli araçların yıllara göre gelişimi şöyle kayıtlara geçti:

2016: 737

2017: 947

2018: 1.193

2019: 1.465

2020: 3.710

2021: 7.694

2022: 14.896

2023: 80.826

2024: 185.513

2025 (8 ay): 310.668