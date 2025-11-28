Yeni sistem Nisan 2028’de başlayacak. Elektrikli araç sürücülerinden kilometre başına 3 kuruş, plug-in hibrit kullanıcılarından ise 1,5 kuruş alınacak. Ücretler her yıl enflasyona göre güncellenecek. Hükümet, akaryakıttaki 5 kuruşluk indirimin gelecek eylüle kadar uzatıldığını, sonrasında enflasyona endeksli kademeli artışların uygulanacağını açıkladı.

ÖDEME SİSTEMİ BÖYLE İŞLEYECEK

Kilometre bilgisi her yıl resmi kontrol süreçlerinde kaydedilecek. Bu veriler DVLA’nın mevcut Taşıt ÖTV sistemi üzerinden işlenerek tahsilat yapılacak. Hazine, 2028-29 döneminde 13.680 kilometre yapan bir elektrikli araç sahibinin yaklaşık 255 sterlin vergi ödeyeceğini bildirdi. Bu miktarın, benzinli ve dizel araçların kilometre başına ödediği vergilerin yaklaşık yarısına denk geldiği ifade edildi.

Yetkililer, düzenlemenin 2028-29 döneminde 1,1 milyar sterlin, 2030-31 yıllarında ise 1,9 milyar sterlin gelir sağlayabileceğini öngörüyor. Öte yandan elektrikli araçların yaşam boyu maliyetindeki artış nedeniyle talebin düşebileceğine dikkat çekiliyor.

SEKTÖRDEN TEPKİLER ARTTI

Karar, otomotiv sektöründe eleştirileri beraberinde getirdi. Ford ve SMMT, düzenlemeyi “yanlış zamanda alınmış yanlış bir adım” olarak değerlendirdi. Açıklamalarda hükümetin elektrikli araç geçişine yönelik mesajlarının kafa karıştırdığı belirtildi.

Yenilenebilir Enerji Derneği, tüm araç tiplerini kapsayan ve çevresel etkileri gözeten daha adil bir model çağrısı yaptı. InstaVolt CEO’su Delvin Lane, evde şarj imkanı olmayan kullanıcıların kamu şarj istasyonlarında zaten daha fazla ödeme yaptığını, kırsal bölgeler ile düşük gelirli kesimlerin bu vergiden orantısız etkileneceğini ifade etti. Lane, daha adil ve sürdürülebilir bir sistem için ortak çalışma yapılması gerektiğini söyledi. AA Başkanı Edmund King de hükümetin yol yatırımlarıyla elektrikli araç geçişini yavaşlatmama arasında doğru dengeyi kurması gerektiğini dile getirdi.

YALNIZCA BİRLEŞİK KRALLIK’TA KAYITLI ARAÇLAR KAPSANACAK

Yeni vergi yalnızca Birleşik Krallık’ta kayıtlı elektrikli araçlara uygulanacak. Yurt dışında tescilli olup İngiltere’de kullanılan araçlar uygulamadan muaf tutulacak. Ülkede 2030’dan itibaren yeni benzinli ve dizel otomobil satışının yasaklanacak olması nedeniyle tüm yeni araçların elektrikli veya hibrit olması gerekecek. Bu durum, kilometre başına vergi uygulamasının elektrikli araçların cazibesini azaltabileceği yorumlarına yol açıyor.