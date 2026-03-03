Geleneksel lityum piller, enerji üretmek için çözücü içindeki lityum tuzları ile oksijen atomlarının etkileşimlerine dayanıyor.

Bu işlem sırasında lityum iyonları elektrolit içinde hareket ederek elektrik akımı üretiyor. Ancak pillerin yüksek miktarda çözücüye ihtiyaç duyması, boyut küçültme ve düşük sıcaklıklarda performans sorunlarına yol açıyordu.

Yeni geliştirilen pil, "florlu hidrokarbon" çözücü kullanıyor ve böylece lityum tuzlarının çözünmesini daha verimli hale getiriyor. Bu yöntem, elektrolit miktarını azaltırken hızlı şarj transferini mümkün kılıyor.

Nankai Üniversitesi’nden Profesör Zhao Qing, “Bir elektrolitin iyonları hızlı bir şekilde salması ve aynı zamanda hızlı şarj transferi sağlaması gerekir ancak bu iki şey genellikle birbirini engeller. Florun lityum üzerindeki daha zayıf çekimi bu sorunu çözüyor” diye açıklıyor.

Independent'ın haberine göre; araştırmacılar, yeni pilin oda sıcaklığında 700 watt-saat/kg, -50 santigrat derecede ise yaklaşık 400 watt-saat/kg enerji yoğunluğuna ulaşabildiğini belirtiyor. Bu değerler, tipik lityum pillerin teorik sınırı olan 350 watt-saat/kg’ı ikiye katlayarak katı hal pillerine yaklaşan bir kapasite sunuyor.

Devlet televizyonu CCTV’ye konuşan araştırmacılar, bu gelişmenin mevcut bataryaların kapasitesini, boyutlarını veya ağırlıklarını artırmadan iki katına çıkarabileceğini vurguladı. Nankai Üniversitesi’nden başyazar Chen Jun ise, “Mevcut menzili 500 km olan elektrikli araçlar, bataryalarımızı kullanarak tek şarjla bin km’den fazla yol kat edebilir” dedi.

Yeni pilin düşük sıcaklıklarda bile verimli çalışabilmesi, onu sadece kara araçları için değil, yüksek irtifalarda kullanılacak araçlar ve drone’lar için de uygun hale getiriyor.