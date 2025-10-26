Fransa, elektrikli ulaşımda çığır açacak bir adım attı. Paris yakınlarındaki A10 otoyolunda 1.5 kilometrelik bir bölüm, elektrikli araçları hareket halindeyken şarj edebilen kablosuz sistemle donatıldı.

DAKİKALAR İÇİNDE 300 KW'A KADAR GÜÇ AKTARIMI

Yolun yaklaşık 10 santimetre altına yerleştirilen 900 bakır bobin, oluşturduğu manyetik alan sayesinde araçlara temassız enerji aktarıyor. Bu teknoloji sayesinde sürücüler, durmadan bataryalarını doldurabiliyor.

Sistemin maksimum aktarım kapasitesi 300 kW, ancak test koşullarında ortalama 200 kW seviyesinde çalışıyor. Mühendisler, bu sayede binek araçların her 1 kilometrede 2-3 kilometrelik menzil kazandığını, kamyonlarınsa 1 kilometre kazanç sağladığını belirtiyor.

Denemelerde dört farklı araç yer aldı: Toyota bZ4X modeli, küçük bir şehir içi elektrikli araç, bir otobüs ve DAF XF kamyonu. Her araç, alt kısmına monte edilmiş 40 kiloluk bir alıcı panel aracılığıyla yoldan enerji çekiyor.

PROJENİN HEDEFİ ÇOK DAHA BÜYÜK

Projenin asıl hedefi, özel araçlardan ziyade elektrikli yük taşımacılığını desteklemek. Uzun yollarda kamyonların seyir halindeyken şarj olabilmesi, hem duraklama süresini azaltacak hem de büyük bataryalara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyeti düşürecek.

Mühendisler, bu yöntemin dev batarya sistemlerinden daha sürdürülebilir bir çözüm olabileceğini düşünüyor.

BAZI ZORLUKLARI DA VAR

Sistemin enerji kaybı şu an için yüzde 20 civarında, ayrıca teknolojinin yaygınlaşabilmesi için yüksek altyapı yatırımı ve uluslararası standartlaşma gerekiyor. Bu nedenle uzmanlar, kısa vadede kablosuz şarj yollarının yalnızca lojistik güzergahlarda ve sınırlı test alanlarında kullanılacağını belirtiyor.