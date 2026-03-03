Çinli araştırmacılar, elektrikli araçların (EV) en büyük kısıtlamalarından biri olan menzil ve soğuk hava performansına çözüm sunacak yeni bir bileşen geliştirdi. Nankai Üniversitesi tarafından yürütülen ve Nature dergisinde yayımlanan çalışma, lityum bataryaların enerji yoğunluğunu iki katına çıkarırken aşırı düşük sıcaklıklarda dahi verimlilik kaybını minimize ediyor.

-50 DERECEDE BİLE VERİM SAĞLIYOR

Mevcut lityum batarya teknolojileri, enerji üretimi için lityum tuzları ile oksijen atomları arasındaki etkileşime dayanıyor ama bu sistemin ihtiyaç duyduğu yüksek miktardaki çözücüler, batarya boyutunun küçültülmesini zorlaştırırken teorik enerji sınırını 350 Wh/kg seviyelerinde tutuyor.

Yeni geliştirilen sistemde ise geleneksel modelin yerini alan "florlu hidrokarbon" bazlı bir çözücü kullanıldı. Bu inovasyon sayesinde bataryanın enerji yoğunluğu, oda sıcaklığında 700 Wh/kg üzerine, -50°C gibi ekstrem soğuklarda ise yaklaşık 400 Wh/kg seviyesine ulaştı.

ZAYIF ÇEKİMLE HIZLI ŞARJ VE YÜKSEK VERİM

Projenin detaylarını paylaşan Profesör Zhao Qing, bir elektrolitin iyonları hızlı salması ile hızlı şarj transferi sağlaması arasındaki dengenin kurulmasının zorluğuna dikkat çekti.

Araştırmacılar, florun lityum üzerindeki daha zayıf çekim kuvvetinden yararlanarak bu sorunu aştıklarını belirtiyor. Lityum-florür sistemi, düşük sıcaklıklarda bile iyon transferini hızlandırarak bataryanın donma noktalarında çalışmaya devam etmesini sağlıyor.

TEK ŞARJLA 1000 KİLOMETRE MENZİL

Çalışmanın başyazarı Chen Jun, bu teknolojinin pratik karşılığını şu sözlerle özetledi:

"Mevcut menzili 500 km olan elektrikli araçlar, geliştirdiğimiz bataryalarla ağırlık veya boyut artışı olmadan tek şarjla 1000 km'den fazla yol kat edebilecek."