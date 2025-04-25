BYD'nin çeyreklik geliri yüzde 37 artışla 170,4 milyar yuan (yaklaşık 23,3 milyar dolar) olurken, hisse başına karı yüzde 99 artışla 3,12 yuan (yaklaşık 0,43 dolar) seviyesine ulaştı.
2024 yılında BYD, yıllık gelirini 107 milyar dolara çıkararak Tesla'nın 98 milyar dolarlık gelirini geride bıraktı. Bu başarı, BYD'nin Çin dışındaki pazarlara agresif açılımı ve Avrupa'dan Güneydoğu Asya'ya kadar genişleyen pazar payı sayesinde gerçekleşti.
BYD'nin bu hızlı büyümesi, şirketin küresel elektrikli araç pazarındaki liderliğini pekiştirirken, Tesla'nın düşen kâr marjları ve azalan satışlarıyla karşılaştırıldığında dikkat çekici bir performans sergiliyor.