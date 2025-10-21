Avrupa’nın masalsı şehirlerinden Prag, modern ulaşım trendlerinden biriyle yollarını ayırıyor. Kent yönetimi, 2026’dan itibaren elektrikli scooterların tamamen yasaklanacağını duyurdu. Kararın ardında ise turistlerden çok şehir sakinlerinin artan tepkileri var.

"SCOOTERLAR EĞLENCEDEN FAZLASINA DÖNÜŞTÜ"

Prag Ulaştırmadan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Zdeněk Hřib, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Elektrikli scooter döneminin bitmesi onaylandı! Kamu alanlarını düzensiz scooter trafiğinden temizliyoruz” ifadelerini kullandı. Hřib’e göre bu araçlar artık ulaşım aracı değil, turistik bir eğlence aracına dönüşmüş durumda.

ŞİKAYETLER KARARI HIZLANDIRDI

Belediyeye ulaşan şikayetlerin büyük kısmı, scooterların kaldırımlarda tehlikeli şekilde kullanılması ve park alanlarını tıkamasıyla ilgiliydi. Kimi zaman gelişi güzel bırakılan scooterlar hem yayaları hem sürücüleri zor durumda bırakıyordu. Kent yönetimi, bu sorunlara kalıcı çözüm için yasak kararının kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

AVRUPA’DA TREND DEĞİŞİYOR

Prag bu adımı atan ilk şehir değil. Daha önce Paris ve Madrid de kiralık scooterları tamamen yasaklamıştı. İtalya’da kask ve sigorta zorunluluğu getirildi; Finlandiya ise 15 yaş altına kullanım yasağı koydu. Görünüşe göre Avrupa, “paylaşımlı ulaşım devrimi”nden sessizce geri adım atıyor.

ŞİRKETLER ENDİŞELİ

Prag’daki en büyük elektrikli scooter kiralama şirketlerinden Lime, kararı üzüntüyle karşıladı. Şirketin Çekya Direktörü Václav Petr, ulusal ajans CTK’ye yaptığı açıklamada, “Kent yönetimiyle yapıcı bir diyalog kurulursa orta yolu bulabiliriz” dedi. Ancak belediye şimdilik kararlı görünüyor: Prag, kaldırımlarını yeniden yayalara teslim etmek istiyor.