Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ABD federal harcamalarını kısmakla görevlendirilen milyarder iş insanı Elon Musk'a Perşembe günü bir elektrikli testere hediye etti. Musk, hediye edilen testereyle sahnede şov yaptı.

wearing sunglasses inside and following an event where he at times had a hard time speaking coherently, Elon Musk walks off the CPAC stage waving around a chain saw. this is the guy currently running our government. Congrats, America! pic.twitter.com/IwUZ8sZItS — Aaron Rupar (@atrupar) February 20, 2025

Milei'den aldığı testereyi kaldırarak "Bu, bürokrasiyi kesmek için bir testere," dedi. Parlak metal gövdeye sahip olan testereyi kaldırarak tezahürat yapan seyircilere gösterdi.

Arjantinli Başkan'ın hediye, ikonik hale gelen seçim kampanyası şovlarına bir atıf olarak hazırlanmıştı. Daha önce elektrikli testereyle "bürokrasinin masasını kesen" Milei, hükümet harcamaları ve vergileri keseceğinin sözünü vermişti. Mitinglerinde sıkça kullanılan "Lanet olası özgürlük için!" yazısı da Musk'a verilen elektrikli testerinin bıçağına kazınmıştı.





ABD'NİN TESTERESİ

Musk, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde büyük çaplı hükümet harcaması kesintilerine öncülük ediyor. Bu kesintiler, bankacılıktan orman işçilerine, roket bilimcilerden on binlerce kamu çalışanına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Perşembe günü, ABD Gelir İdaresi'nden (IRS) 6.000 çalışanın işten çıkarılacağı duyuruldu. Konuya yakın bir kaynak, bu kararın Trump’ın hükümet harcaması azaltma politikalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Tesla'nın CEO'su ve dünyanın en zengin insanı olan Musk, Milei'nin radikal ekonomi politikalarını uzun süredir destekliyor ve şimdi bu politikaları Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) yoluyla hayata geçiriyor.