'Groundfridge' adı verilen sistem, aslında yeni bir icat değil; geçmişte kullanılan yer altı kilerlerinin modern bir yorumu. Ancak farkı, hazır bir yapı olarak tasarlanması ve doğrudan bahçeye yerleştirilerek kullanılabilmesi. Kapaklı bir girişten aşağı inilen bu alan, adeta gizli bir soğuk oda gibi çalışıyor.

Sistemin temel mantığı oldukça basit: Toprak, derinlerde yıl boyunca daha sabit bir sıcaklıkta kalıyor. Bu doğal yalıtım sayesinde içerideki sıcaklık büyük ölçüde korunuyor ve meyve, sebze, içecek ve peynir gibi ürünler elektrik olmadan serin ortamda saklanabiliyor.

Yaklaşık 10 derece civarında sabitlenen iç ortam, özellikle donma gerektirmeyen gıdalar için uygun bir depolama alanı sunuyor. Üstelik kapasitesi oldukça yüksek; bazı modellerin onlarca klasik buzdolabına eşdeğer hacim sunduğu belirtiliyor.

Ancak sistemin sınırları da var. Et, balık ya da süt ürünleri gibi hassas gıdalar için geleneksel buzdolabının yerini tam olarak alamıyor. Bu nedenle tamamen bir alternatiften çok, enerji tasarrufu sağlayan destekleyici bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Artan enerji maliyetleri ve sürdürülebilir yaşam arayışıyla birlikte Avrupa’da ilgi gören bu yöntem, eski bir tekniğin modern dünyaya uyarlanmış hali olarak dikkat çekiyor. Toprağın altına gizlenen bu sistem, gelecekte enerji bağımlılığını azaltan çözümler arasında daha fazla konuşulabilir.